Долг Орловской области перешел опасную черту

Увеличение задолженности превысило предел и привело к росту дефицита бюджета.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета на прошедшей сессии согласовали проект внесения поправок в бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. С такой инициативой в парламент обратился областной департамент финансов от имени правительства. В результате депутаты установили верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2024 года в сумме 22,509 миллиарда рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Орловской области на 1 января 2024 года – в сумме 0 рублей.

Отметим, что реальный долг региона теперь очень близок к этому пределу, более того, в этом году он однажды предел уже превышал. На той же сессии депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета региона по итогам первого полугодия 2023 года. Из него следует, что по состоянию на 1 июля текущего года государственный долг Орловской области составлял 22,395 миллиарда рублей. А в своем заключении на отчет Контрольно-счетная палата Орловской области указала, что объем государственного долга региона по состоянию на 1 июля 2023 года на 322,537 миллиона рублей превысил верхний предел, поскольку ранее он был установлен (на 1 января 2024 года) в сумме 22,072 миллиарда рублей. Поэтому депутаты по просьбе правительства подняли верхний предел на минувшей сессии.

Отрадным является тот факт, что в структуре госдолга больше нет обязательств региона перед банками, займы которых больно били по бюджетному карману, так как проценты по ним были довольно высокими. Кроме того, у Орловской области нет долгов по гарантиям и облигациям. Напомним, что несколько лет назад власти региона выпустили внутренние облигации ценой 5 миллиардов рублей в рамках программы внутренних заимствований. Но затем облигации были фактически выкуплены областными же властями за счет бюджетного кредита, предоставленного Орловщине федеральным центром. В последний раз Орловская область получила бюджетный кредит в мае 2023 года в сумме 357 миллионов рублей. Он был выдан федеральным центром на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на территории региона.

Кроме того, в расходную часть бюджета на 2023 год на прошедшем заседании облсовета были включены расходы за счет бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатка средств на едином счете бюджета «в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации», в объеме 914,58 миллиона рублей. Плюс в расходной части появились специальные казначейские кредиты в объеме 1,159 миллиарда рублей, а расходы за счет инвестиционных бюджетных кредитов в объеме 100 миллионов рублей были перенесены с 2023 года на 2024 год.

Привлечение бюджетных кредитов привело к увеличению дефицита областного бюджета, который вырос примерно вдвое. Впрочем, в будущее власти смотрят с оптимизмом, так как запланировали небольшое, но уменьшение государственного долга Орловской области. Так, на 1 января 2025 года его верхний предел установлен в сумме 21,521 миллиарда рублей, а на 1 января 2026 года – в сумме 21,323 миллиарда.

ИА «Орелград»