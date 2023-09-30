Губернатор предрек Орловщине сокращение числа жителей

Неутешительные оценки содержатся в прогнозе развития региона.

Губернатор Андрей Клычков своим распоряжением одобрил прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Документ необходим для разработки и утверждения бюджета региона, так как исходя из его параметров формируется доходная и расходная часть. Теперь прогноз в установленном порядке будет внесен в Орловский областной Совет народных депутатов. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам.

Масштабный документ содержит оценочные показатели на три года вперед по всем целевым индикаторам, которые учитываются при верстке бюджета. В частности, в нем оценена численность населения Орловской области. Увы, даже власти региона предрекают ее дальнейшее сокращение. Так, в 2021 году в регионе насчитывалось 719,39 тысячи жителей, в 2022 году – 705,15 тысячи. В 2023 году, по предварительной оценке, численность населения составит 696,32 тысячи человек.

Прогноз предусматривает развитие событий по двум сценариям: консервативному и базовому. Последний более оптимистичный. Однако, даже согласно ему в 2024 году численность населения Орловской области составит всего 689,11 тысячи человек, в 2025 году сократится до 683,53 тысячи человек, а в 2026 году – до 679,8 тысячи. При этом, правда, ожидается, что уровень рождаемости ежегодно будет немного расти. Также прогнозируется увеличение численности орловцев трудоспособного возраста – с 388,2 тысячи человек в 2023 году до 395,7 тысячи человек в 2026 году.

В целом позитивный прогноз сделан и по такому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В 2021 году она в регионе составляла 68,97 года, в 2022-м — 70,73 года, в 2023-м -71,13 года. По оценкам аналитиков, в 2024 году средняя продолжительность жизни орловцев может возрасти до 71,46 года, в 2025-м – до 71,78 года, а в 2026-м – до 72,03 года. Кроме того, областные власти предрекают снижение общего коэффициента смертности (число умерших на 1000 человек населения) с 20,8 в 2021 году до 13,1 в 2026 году.

ИА «Орелград»