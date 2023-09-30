Орловчанка прожила в квартире без разрешения десятки лет

Жительница Глазуновского района отсудила право на советскую квартиру.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело о праве собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности. С таким иском в суд обратилась местная жительница. Она пояснила, что спорной квартирой пользуется с 1986 года, проводит в ней необходимый текущий и капитальный ремонт и все это время оплачивает коммунальные услуги в полном объеме.

«Вселение в квартиру осуществлялось с разрешения правления СПК «2-я Пятилетка», однако какая-либо разрешительная документация на вселение не выдавалась, — следует из информации суда. — Подтвердить принадлежность квартиры, либо правопритязания на квартиру со стороны СПК «2-я Пятилетка» в настоящее время не представляется возможным, ввиду ликвидации юридического лица».

Женщина также заявила, что она «открыто и непрерывно владеет как своим собственным недвижимым имуществом указанной квартирой более восемнадцати лет». Оценив представленные доказательства, а также учитывая установленные обстоятельства, суд решил исковые требования удовлетворить в полном объеме. Он признал за истцом право собственности спорную на квартиру общей площадью 63,6 квадратных метра в силу приобретательной давности. Решение суда является основанием для регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Орловской области.

Ранее Управление Росреестра по Орловской области сообщило, что в текущем году нотариусы направили в это ведомство более 9000 заявлений о регистрации недвижимости. Напомним, что они при удостоверении сделки с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство обязаны представить в электронном виде документы на регистрацию в Росреестр самостоятельно в течение одного рабочего дня. Если подача в режиме онлайн невозможна, то нотариус должен самостоятельно подать документы на бумажном носителе в двухдневный срок. В Росреестре отметили также, что стороны могут отказаться от подачи документов через нотариуса и направить их в ведомство лично или через своего официального представителя.

ИА «Орелград»