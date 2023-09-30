С орловцев собрали почти 33 миллиарда рублей налогов

Сборы налогов существенно возросли по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, по предварительным данным за январь-август 2023 года в регионе было собрано налогов на общую сумму около 32,9 миллиарда рублей. Текущий показатель примерно на 4 миллиарда рублей, или на 14 процентов превысил показатель аналогичного периода предыдущего года. Поступления в федеральный бюджет из указанной выше суммы составили около 8,6 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда рублей, или на 24,3 процента больше, чем годом ранее.

«В бюджет территории мобилизовано более 24,3 миллиарда рублей с превышением на 10,6 процента, или в абсолютном выражении на 2,3 миллиарда рублей к поступлениям соответствующего периода 2022 года», — добавили в региональном Управлении ФНС. — Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-август 2023 года на территории Орловской области собрано порядка 16,1 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей увеличился на 17,6 процента, или на 2,4 миллиарда рублей».

Рост показателей в налоговой службе во многом связывают с положительными результатами работы новой системы поступления доходов в виде налоговых платежей. Как уже рассказывал «Орелград», на днях с докладом на эту тему перед членами Общественного совета выступила руководитель УФНС Ирина Емельянова. По ее словам, глобальная реформа порядка уплаты налогов для индивидуальных предпринимателей и организаций уже завершена.

«Налоговыми органами структурированы все данные, систематизированы потоки и все платежи проходят через единый налоговый счет, — цитирует главу ведомства пресс-служба УФНС. — Система поступления доходов в виде налоговых платежей работает четко и без сбоев. Об этом свидетельствует динамика реальных поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней».

ИА «Орелград»