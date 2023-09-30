Коллекторы пытались взыскать долг давно умершего орловца

Для взыскания задолженности коллекторы запустили судебный процесс.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению компании «Айди Коллект» о взыскании задолженности по кредитному договору. Детали сообщили в пресс-службе суда. Из иска следовало, что в апреле 2018 года был заключен договор займа с гражданином, сумма которого составила 20 000 рублей. Согласно условиям договора возврат как суммы займа, так и процентов по нему, был определен в виде однократного платежа, который заемщик был обязан внести в кассу микрокредитной компании ровно через месяц после того, как ему выдали деньги.

Однако в установленный месячный срок заемщик не уложился, то есть вовремя он свои обязательства не исполнил. В 2020 году он умер, так и не вернув заем. Однако кредитор не оставил надежду на возвращение долга и обратился в суд с требованием о взыскании основной задолженности и набежавших процентов по кредиту с наследников давно умершего орловца. Закон дозволяет взыскивать долги умерших граждан в пределах наследственного имущества. Однако в данном случае коллекторам не повезло.

«Ввиду пропуска срока исковой давности, предусмотренного гражданским законодательством, в удовлетворении исковых требований было отказано, — сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда. — Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Напомним, что в России за незаконную деятельность по взысканию долгов установлена уголовная ответственность. Об этом, в частности, жителям Орловской области в сентябре на протяжении почти трех недель рассказывали судебные приставы в рамках Всероссийской информационной акции по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей – коллекторов, банков и микрокредитных организаций.

В рамках акции пресс-служба УФССП России по Орловской области напомнила о том, что в июле текущего года вступил в силу Федеральный закон № 323-ФЗ. Он ввел уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Она предусмотрена за угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство заемщика и его близких. Для нарушителей предусмотрены санкции от штрафа в размере от 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

ИА «Орелград»