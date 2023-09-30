Орловцы сами доплатили 50 миллионов рублей налогов

Подсчитаны поступления от самостоятельного уточнения налоговых обязательств.

В Орловской области за восемь месяцев 2023 года поступления от самостоятельного уточнения налоговых обязательств плательщиками, применяющими специальные налоговые режимы, составили 49,8 миллиона рублей. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, это 91 процент от общей суммы поступлений по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы налоговых органов региона.

«При этом специалистами УФНС России по Орловской области за указанный период проведено порядка пяти тысяч камеральных налоговых проверок деклараций по спецрежимам, — говорят в ведомстве. — Основной удельный вес доначисленных платежей по результатам контрольной работы приходится на администрирование налога по упрощенной системе налогообложения и составляет 99,8 процента от общей суммы доначислений».

Как говорят налоговики, в ходе контрольно-надзорной деятельности выявляются определенные зоны риска в деятельности изученной организации. Это могут быть ошибки, допущенные случайно. Например, налоговики говорят, что достаточно часто встречается такая ошибка, как занижение налоговой базы по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, распространенными случаями «рисков» являются неверное указание в налоговой декларации суммы уплаченных страховых взносов и заполнение декларации не нарастающим итогом.

Отметим, что никаких мер наказания или принуждения к таким «нарушителям» никто сразу не применяет. О выявленных зонах риска налоговики информируют налогоплательщика, который проводит «работу над ошибками» и после самостоятельного уточнения налоговых обязательств доплачивает в бюджет. «Благодаря проводимой аналитической работе налоговых органов в Орловской области наблюдается устойчивая тенденция роста поступлений от самостоятельного уточнения плательщиками налоговых обязательств», — отметили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»