В Орле по закону Путина упростили жизнь подросткам

Юным орловцам больше не потребуется разрешение органов опеки на работу.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел важные поправки в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере опеки и попечительства на территории Орловской области». Прежде всего, это связано со вступлением в силу нового федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным минувшим летом. Глава государства фактически упростил процедуру трудоустройства подростков в возрасте от 14 лет и старше. В связи с этим на региональном уровне в местном законе вводится дополнительная норма.

Из регионального законодательства исключается требование о необходимости получения письменного согласия органа опеки и попечительства при трудоустройстве подростка, получившего общее образование и достигшего возраста четырнадцати лет. Теперь для этого достаточно письменного согласия одного из родителей или попечителя. Однако при этом закрепляется норма о том, что письменное согласие органа опеки и попечительства требуется при трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших общее образование и достигших возраста четырнадцати лет. Оно необходимо для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы.

По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, работодателю запрещено принимать несовершеннолетних на работы с вредными или опасными условиями труда, включая совместительство на таких работах, на подземные работы и другие работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию. Запрещено трудоустраивать подростков в религиозные организации, в игорный бизнес, ночные клубы и кабаре. Нельзя их брать на работу по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими или иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Кроме того, в запретном для подростков списке находится труд вахтовым методом и любой труд, связанный с управлением и движением транспортных средств.

ИА «Орелград»