Налоговики приняли от орловцев 10 тысяч электронных сообщений

Большинство жителей региона предпочитают общаться онлайн.

За 8 месяцев 2023 года в Управление ФНС России по Орловской области поступило более 12 тысяч письменных обращений от налогоплательщиков. Из них свыше 10 тысяч обращений поступило в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, остальные поступили по почте или получены лично от граждан. Об этом на заседании ведомственного Общественного совета заявил начальник общего отдела УФНС Андрей Сидоренко.

«Он отметил, что работа с обращениями граждан является важнейшим механизмом обратной связи государственных органов власти с населением, — сообщила по этому поводу пресс-службе регуправления. — Спикер подчеркнул, что все обращения граждан рассмотрены без нарушения сроков, решения приняты, мероприятия проведены и гражданам направлены ответы».

В свою очередь главный специалист-эксперт отдела безопасности Ирина Ромашина рассказала общественникам, что уменьшение числа личных контактов должностных лиц налоговых органов с налогоплательщиками стало одним из наиболее эффективных приемов профилактики коррупционных проявлений. Договариваться о каких-то сомнительных действиях под надзором «электронного ока», видимо, очень непросто.

Интересно, что сокращение числа личных контактов в Управлении ФНС связывают с ростом популярности ведомственных интернет-сервисов. Чем больше пользуются ими простые граждане, тем меньше становится личного общения между ними и чиновниками из налоговой службы. Кроме того, в самом ведомстве внедрено ведение аудио- и видеозаписи процедуры приема посетителей, а также налажены электронный документооборот и работа информационных систем, исключающих применение «ручного режима» ввода данных.

ИА «Орелград»