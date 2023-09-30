Орловская промышленность перешла в отрицательную зону

Оценена динамика промышленного производства в августе 2023 года.

Орелстат представил оперативный доклад о динамике промышленного производства. По оценкам аналитиков, в минувшем августе она полностью перешла в отрицательную зону. Снижение показателей работы зафиксировано практически во всех отраслях. В целом по сравнению с июлем 2023 года промышленность сбавила свои обороты на 0,6 процента, а по сравнению с августом и январем-августом 2022 года – на 2,9 и 2,1 процента соответственно.

«Сырьевой сектор, несмотря на рост объемов добычи к предыдущему месяцу на 16,3 процента, существенно просел к августу и соответствующему периоду 2022 года – минус 30,3 и 15,1 процента соответственно, — говорится в информации Орелстата. — Обрабатывающий сектор с ростом на 0,5 процента к августу 2022 года и на 1,9 процента к предыдущему месяцу, по периоду пока остается с отрицательной динамикой – минус 2,4 процента».

Аналогичную картину продемонстрировали еще два сектора региональной экономики. Так, энергетический сектор по сравнению с июлем 2023 года сбавил показатели своей работы на 20,2 процента, а относительно августа и января-августа 2022 года снизил их на 16,3 процента и 1,6 процента соответственно; отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали следующее снижение: на 2,3 процента, 6,8 процента и 18,5 процента соответственно.

Ранее Орелстат сообщал, что в январе-июле 2023 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 383,3 миллиарда рублей, что на 1,3 процента больше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2022 года. Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров. При этом в расчет не берутся налог на добавленную стоимость, акцизы и другие аналогичные обязательные платежи. Данные по обороту, по сути, представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают их коммерческую деятельность.

ИА «Орелград»