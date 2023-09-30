Во Мценске увековечат память о почетных гражданах

В городе появятся специальная стела и мемориальные таблички.

Местные власти решили установить на территории города памятный знак «Стела Почетных граждан города Мценска». Вопрос об этом был внесен на рассмотрение депутатов горсовета. Парламентарии также решили поручить администрации Мценска проработать вопрос о проектировании, изготовлении и установке на территории города не только указанной стелы, но и мемориальных досок с надписями в память о почетных гражданах. Они будут установлены на зданиях, где жили или работали эти уважаемые и заслуженные люди.

Кроме того, парламентарии рекомендуют администрации райцентра разработать и утвердить муниципальную программу «Увековечение памяти Почетных граждан города Мценска на 2024-2025 годы». Это позволит утвердить и узаконить финансирование установки стелы и мемориальных досок. Администрации города должна будет в срок до 1 ноября 2023 года проинформировать Мценский городской Совет народных депутатов о ходе воплощения в жизнь этой идеи.

Возможность установки памятного знака и досок предусмотрена пунктом 6 «Положения о звании «Почетный гражданин города Мценска». Оно было утверждено решением народных депутатов еще в ноябре 1997 года. Кроме того, в городе с 2003 года действует положение «О порядке установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Мценска», также утвержденное постановлением Мценского горсовета.

В настоящий момент в Мценске начитывается 47 почетных граждан. В последний раз такое звание присваивалось в 2021 году. Число почетных граждан тогда пополнили Геннадий Илюшечкин, депутат Мценского горсовета (за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Мценска), и Владимир Герченов, настоятель Свято-Троицкого храма, Благочинный церквей Мценского округа Орловско-Болховской епархии (за существенный вклад в духовное возрождение города Мценска, активное участие в общественной жизни города Мценска).

А первыми почетными гражданами Мценска стали Сергей Смирнов и Алексей Иноземцев, купцы 2-й гильдии 19-го века. История скрыла даты присвоения им этих званий, но известно, что получили их купцы за деятельность, направленную на благосостояние и развитие города. Третьим в списке стал Иван Минаев, старший телеграфист Московско-Курской железной дороги. Звание он получил указом Правительствующего Сената от 8 июля 1903 года за образцовую службу во благо Отечества.

ИА «Орелград»