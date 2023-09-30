Орловский бизнес-омбудсмен рассказал о проблемах частной охраны

Евгений Лыкин принял участие в заседании «круглого стола» в Туле.

В Туле подвели итоги «круглого стола», прошедшего в Центре «Мой бизнес» на тему «Правовое регулирование и правоприменительная практика в сфере оказания охранных услуг». Организатором стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, а одним из спикеров стал орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Как сообщается на сайте правозащитника, в своем выступлении он затронул, в частности, вопросы демпинга цен на рынке охранных услуг.

«Одна из важных проблем – демпинг на рынке охранных услуг, — сказал Евгений Лыкин. — Он влияет на отношения исполнителя и заказчика, а в результате страдает безопасность. О качестве охранных услуг в таких случаях говорить не приходится, что бросает тень на добросовестных участников рынка. Поэтому необходима выработка единого стандарта качества в данной отрасли и постоянное повышение квалификации».

Орловский правозащитник также поднял темы рисков привлечения к налоговой ответственности и вменения схем дробления бизнеса, теневой занятости, уголовного преследования руководителей частных охранных организаций, а также практики предъявления контрольно-надзорным органом к предпринимателям избыточных требований в связи с несовершенством нормативного правового регулирования в сфере частной охранной деятельности.

«Проблема «дробления» бизнеса опять же возникает в результате взаимоувязанных, но не совсем урегулированных отношений, — сказал бизнес-омбудсмен. — И как следствие всего этого – не только административное преследование бизнеса, но и уголовное. И это не обошло стороной субъекты предпринимательской деятельности, связанные с охранным бизнесом».

Участники «круглого стола» также обсудили последствия нарушения порядка определения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок охранных услуг, вопросы проведения экспертиз качества предоставления услуг охранными организациями. Особый акцент был сделан на проблемах, возникающих при проведении закупочных процедур по определению выбора частных организаций для охраны объектов социальной сферы, «негативно влияющих на их антитеррористическую защищенность».

В завершение мероприятия состоялась оживленная дискуссия, поскольку поднятые вопросы и проблемы в каждом регионе касаются сотен, а то и тысяч образовательных учреждений и объектов социальной сферы, которые нуждаются в круглосуточной охране. Обсуждались также пути повышения качества оказания охранных услуг.

ИА «Орелград»