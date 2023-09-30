В орловских лесах появятся зоны контроля

Областному управлению лесами расширяют полномочия.

Региональный парламент рассмотрел проект внесения изменений в Законы «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны атмосферного воздуха в Орловской области» и «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области». Речь идет о мерах и полномочиях, которые неразрывно связаны друг с другом. Как следует из пояснительной записки, законопроект разработан в целях поддержания законодательной базы Орловской области в актуальном состоянии.

По сути, проектом было предложено расширить спектр полномочий регионального управления лесами. В частности, добавляется полномочие по «принятию отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды». Кроме того, нормы областного законодательства приводятся в соответствие с изменениями, внесенными недавно в Лесной кодекс РФ.

В соответствии с поправками, управление лесами осуществляет на землях лесного фонда охрану лесов — в том числе применяет меры пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров. На него же возложена защита лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга) и воспроизводство лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов).

Если раньше к полномочиям управления относилось только осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, то теперь оно будет «устанавливать зоны контроля лесных пожаров, выполнять меры пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров». Авторы проекта уверяют, что его реализация не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области и не потребует дополнительного финансирования. В то же время придется вносить изменения в ряд других нормативно-правовых актов, включая положение об управлении лесами.

Напомним, что в середине июля текущего года губернатор Андрей Клычков поручил усилить работу по профилактике лесных пожаров в Орловской области. Как сообщала тогда пресс-служба губернатора, в зоне возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, находятся семь населенных пунктов, три детских загородных оздоровительно-образовательных учреждения в Болховском, Дмитровском и Кромском районах.

К середине июля 2023 года в регионе было отмечено четырехкратное увеличение ландшафтных природных пожаров. «В этой связи необходимо серьезно усилить профилактическую работу по предупреждению фактов выжигания сухой травы, разведения костров с нарушением требований действующего законодательства», − подчеркнул губернатор. Кстати, в этом году для реагирования на возможные ЧС, связанные с природными пожарами, в Орловской области была создана группировка сил и средств из 2607 человек и 337 единиц техники.

ИА «Орелград»