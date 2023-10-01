Обветшавший лицей Булгакова в Ливнах отремонтируют

Эксперты выдали положительное заключение на выполнение работ.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», XIX в.», расположенного в Ливнах на улице Пушкина, получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Поясним, что речь идет о капитальном ремонте здания МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова». А как жилой дом это здание числится в госреестре памятников. Экспертизе предшествовали инженерно-технические исследования состояния строительных конструкций здания и отделочных материалов.

В июне-июле 2023 специалисты ЗАО «Горпроект» провели визуальное обследование. Судя по их выводам, ремонт требуется старинному зданию незамедлительно. Например, они пишут в своем отчете, что отмосткой служит асфальтированная площадка с дворовой стороны и асфальтированные тротуары по улицам Пушкина и Горького: «Наблюдается отсутствие герметичного примыкания к зданию и наличие многочисленных трещин, разрушений, промывов. Наличие многочисленных трещин, разрушений, промывов. Техническое состояние отмостки – недопустимое».

Стены подвальных помещений находятся в увлажненном состоянии, сохранившийся исторический штукатурный слой разрушается, имеются участки с выщелачиванием камней. Наблюдаются повреждения отдельных кирпичей наружной кладки. В помещениях первого этажа кирпичные стены имеют участки с отслоением штукатурного слоя на всю его толщину в результате увлажнения стен из-за проникновения влаги. В цокольной части выявлены следы биопоражений штукатурки, следы некачественных ремонтных работ, местами частично разрушены или вовсе отсутствуют декоративные элементы. Техническое состояние наружной отделки фасадов оценивается как недопустимое, полов первого этажа — как ограничено работоспособное.

Список дефектов и недостатков этим далеко не ограничивается. Проектную документацию оценили эксперты-историки, поскольку здание является памятником, значит, оно подлежит охране. Ремонтные работы не должны повредить исторический интерьер. Впрочем, проектная документация экспертизу, проведенную специалистами из Санкт-Петербурга, прошла успешно.

Из исторической справки следует, что здание было построено специально для размещения Ливенского духовного училища в 1902 году. Автор проекта и первоначальные чертежи в ходе архивно-библиографических изысканий не выявлены. Училище давало начальное, четырехлетнее образование, но обучение занимало пять лет, так как первый год был подготовительным. Обучались дети всех сословий, при этом у выходцев из семей священнослужителей были привилегии. Они не платили за содержание и обучение, хотя их и принимали по конкурсу.

По окончании Училища выпускники могли стать дьячками или продолжить образование в любых средних учебных заведениях. Большая часть воспитанников переходила в Орловскую духовную семинарию. Среди известных выпускников училища были святитель Феофан Затворник и философ-публицист протоиерей Сергий Булгаков. В 1917 году училище было закрыто, но в 1918 году в Ливнах на базе реального училища и женской гимназии открылись две школы 2-й ступени. 26 июня 1941 года в здании школы №2 (ныне лицей) открылся эвакогоспиталь №1105 на 600 коек. Во время боев за Ливны здание было разрушено, но стены в основном сохранились.

После восстановления 1953 году школа продолжила свою работу. функционировали в городе. Это была первая в Ливнах школа с центральным отоплением, с теплыми санузлами и крашенными полами. В 1984 году был пристроен двухэтажный спортзал с тиром. В январе 1989 года произошло обрушение части перекрытий второго этажа. В 1993 году школа стала лицеем имени С. Н. Булгакова.

ИА «Орелград»