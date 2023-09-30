Страхование охотинспекторов переложат на плечи региона

Новые полномочия потребует выделения дополнительных финансовых средств.

В июне 2023 года были внесены изменения в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». В соответствии с ними федеральный центр передал регионам часть своих полномочий, в том числе полномочия по осуществлению страхования жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов. Речь идет о тех инспекторах, которые ведут охотничий контроль на территории субъекта РФ, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Последние все еще находятся под юрисдикцией федерального центра.

Иными словами, обязанность по страхованию жизни и здоровья охотинспекторов перекладывается с уровня РФ на плечи регионов. Для этого требуется внести поправки в местное законодательство. Именно этим на прошедшей сессии Орловского облсовета и занимались депутаты. Они рассмотрели проект внесения изменений в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области». Согласно проекту, полномочия по страхованию будут возложены на орган исполнительной власти специальной компетенции, а таковым в регионе является областное управление экологического надзора и природопользования. Инспекторы закреплены в штате казенного «Орелоблохотучреждения».

При анализе законопроекта было установлено, что в нем отсутствуют коррупциогенные факторы. Однако его принятие потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Впрочем, охотничьих инспекторов в Орловской области не так уж и много. Напомним, что правительство региона даже приняло специальную программу, одной из целей которой является ежегодное увеличение числа охотничьих инспекторов в муниципальных районах. Объем финансирования программы превышает 76 миллионов рублей, ее действие рассчитано по 2025 год включительно.

Она ставит своей задачей увеличение числа государственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе и округе до двух человек ежегодно. Как следует из паспорта программы, малое количество (менее двух на муниципальный район) государственных охотничьих инспекторов является одним из основных факторов браконьерства, сдерживающего рост численности охотничьих животных.

«Усиление федерального охотничьего контроля (надзора) позволит обеспечить сохранность естественных экологических систем и природных комплексов, а также воспроизводство охотничьих животных», — говорится в документе. В Орловской области ущерб от незаконной добычи охотничьих животных превышает объем легальной добычи. Кроме того, низкий уровень охотничьей культуры и этики является одной из основных проблем нарушения правил охоты.

ИА «Орелград»