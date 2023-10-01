Из Орловской области выдворят безработного иностранца

Суд решил выдворить за пределы РФ гражданина Азербайджана.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина республики Азербайджан. Оно было заведено по части 2 статьи 18.17 КоАП РФ. В пресс-службе суда напомнили о том, что в конце прошлого года правительство РФ издало постановление №1751 «Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Этот документ необходим для регулирования процессов так называемой трудовой миграции, Каждый регион получает определенную квоту на год, в рамках которой по трудовым патентам может приглашать иностранцев на работу. В данном случае было выявлено нарушение норм указанного постановления правительства. В суде пояснили, что иностранец без патента «осуществлял нестационарную уличную торговлю фруктами на территории универсальной ярмарки в поселке городского типа Змиевка Свердловского района».

«При рассмотрении дела он признал свою вину в совершении административного правонарушения, — отметили в пресс-службе райсуда. — Пояснил, что действительно осуществлял торговлю, патента не имеет, близких родственников на территории Российской Федерации не имеет, официально не трудоустроен. Приехал на территорию России около 5 месяцев назад, ранее выдворялся за пределы территории Российской Федерации, и ему был ограничен въезд на 5 лет».

Учитывая имущественное положение иностранца, официально являющегося безработным, наличие смягчающего наказание обстоятельства, детали совершенного административного правонарушения, судья признал иностранца виновным. В рамках статьи 18.17 КоАП РФ ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Постановление еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»