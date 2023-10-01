Облсовет проведет конкурс краеведческих книг

Конкурс организуется с целью сохранения и развития литературных традиций.

Орловский областной Совет народных депутатов проведет в 2023 году конкурс краеведческих книг «Мой край, моя судьба, моя Орловщина». Решение об этом было принято на прошедшей сессии регионального парламента. Организатором является Орловский облсовет, конкурс проводится с целью сохранения, развития и продолжения краеведческих литературных традиций Орловского края. Принять участие в нем могут авторы и авторские коллективы, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории Орловской области.

Конкурс проводится по пяти номинациям, в том числе по номинации «Просветительское (популярное) краеведческое издание». В ее рамках будут оцениваться научно-популярные издания, посвященные различным аспектам жизни региона в его прошлом, настоящем и будущем, направленные на воспитание исторической памяти и преемственности поколений. В номинации «Литературно-художественное краеведческое издание» жюри оценит прозу, поэзию и художественную публицистику, посвященные Орловскому краю.

Также предусмотрена номинация «Учитель вечен на Земле». Здесь могут участвовать издания, повествующие об учителях и наставниках, сыгравших особую роль в становлении личности юных граждан региона, подчеркивающие особую важность педагогического сообщества. Кроме того, заявки будут приниматься на участие в номинациях «Историко-документальное краеведческое издание» (мемуары, воспоминания, генеалогические исследования) и «Орел непокоренный» (издания, посвященные 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков).

Для участия в конкурсе авторы и авторские коллективы должны представить организаторам заявку, составленную в произвольной письменной форме, согласие на обработку персональных данных и издание объемом не менее одного авторского листа, вышедшее в свет в 2021-2023 годы. На конкурс автор или коллектив может представить не более одного издания. Не принимаются издания тиражом менее 50 экземпляров и объемом менее одного авторского листа.

Также жюри не будет рассматривать издания, не соответствующие тематике конкурса, содержащие провокации по отношению к каким-либо группам людей или персоналиям, призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни, свержению государственной власти, политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, клевету. Издания, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, нарушающие авторское право тоже приняты не будут.

Прием конкурсных документов на конкурс продлится по 17 ноября 2023 года. Конкурсные документы представляются в Орловскую областную научную универсальную публичную библиотеку им. И.А. Бунина. Работы будут рассмотрены до 1 декабря 2023 года включительно. Члены конкурсной комиссии не имеют права голосовать за труды, в издании которых они принимали личное участие в качестве авторов, составителей, художников, дизайнеров и т.д. Победители конкурса награждаются Почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой единовременного поощрения в размере трех тысяч рублей.

ИА «Орелград»