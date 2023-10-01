Орловцев оценят на нуждаемость в социальном обслуживании

Порядок признания граждан нуждающимися в соцуслугах введен в Орловской области.

Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина утвердила порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Документ необходим для реализации региональной модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Напомним, указанная модель начала действовать в регионе в сентябре 2023 года.

Полномочия по вопросам признания граждан нуждающимися в соцобслуживании и составления индивидуальной программы предоставления соцслуг возложены на Областной центр соцзащиты населения, Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский», а также на социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Порядок регулирует процедуру определения индивидуальной потребности граждан в социальных услугах на территории Орловской области.

«Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании осуществляется на основании сведений и документов, подтверждающих обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности гражданина, а также оценки условий его жизнедеятельности», — говорится в документе.

Например, право на получение госуслуги в стационарной форме имеют: граждане старшей возрастной группы (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане старшего возраста и инвалиды I и II групп старше 18 лет, имеющие психические расстройства, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медпомощи; граждане старше 18 лет, в том числе освободившиеся из мест лишения свободы, у которых отсутствуют определенное место жительства и средства к существованию, либо не имеющие документов, удостоверяющих личность, лица, по разным причинам утратившие свою жилую площадь, оказавшиеся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, и нуждающиеся в оказании им социальных услуг.

Документом также утвержден порядок проведения оценки условий жизнедеятельности граждан и обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности. Этим будут заниматься уполномоченные организации на основании поступивших заявлений граждан. Для оценки «условий жизнедеятельности» будет использоваться типовая форма анкеты-опросника. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании или об отказе в этом принимается коллегиально большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.

Основаниями для отказа являются: отсутствие обстоятельств для признания гражданина нуждающимся в соцобслуживании; не предоставление или неполное предоставление документов; отсутствие у заявителя права на получение соцуслуг; предоставление недостоверных сведений и документов с истекшим сроком действия; наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, не заверенных в установленном порядке, а также наличие медицинских противопоказаний для направления на социальное обслуживание.

ИА «Орелград»