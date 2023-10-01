На Орловщине сформируют благоприятный инвестиционный климат

Делать это будут по распоряжению губернатора.

Губернатор Андрей Клычков издал распоряжение о формировании благоприятного инвестиционного климата Орловской области. Документом в новой редакции переписан план мероприятий, утвержденный в данной сфере в декабре 2022 года. В частности, обновлен регламент формирования и ведения инвестиционной карты Орловской области, размещенной на инвестиционной карте Российской Федерации.

Согласно документу, карта формируется для развития инвестиционной активности и обеспечения свободного доступа инвесторов к информации о существующей инженерной инфраструктуре, свободных и перспективных территориальных ресурсах, преференциях, мерах государственной поддержки, тарифах, природных ресурсах и полезных ископаемых, человеческом капитале, а также транспортной доступности на территории Орловской области.

Она размещается в свободном доступе на Инвестиционном портале Орловской области с соблюдением законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне, а также законодательства об антитеррористической защищенности объектов. Ответственным за наполнение карты является региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Актуализировать ее обязаны не реже одного раза в три месяца.

По результатам мониторинга обновленные сведения область должна направлять в Министерство экономического развития РФ с указанием перечня обновленных показателей. Это необходимо для обновления всей инвестиционной карты России. В качестве источников автоматизированной загрузки сведений при формировании инвестиционной карты используются государственные информационные системы, а также ведомственная информация. Участниками информационного обмена являются все департаменты областной администрации, а также крупные инфраструктурные компании и Корпорация развития Орловской области.

ИА «Орелград»