Представители омбудсмена проверили дом-интернат для престарелых

Визит закончился выставлением положительных оценок.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области посетили Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в Урицком районе. Как пояснили в аппарате омбудсмена, визит состоялся в рамках планового мониторинга соблюдения прав граждан, находящихся на социальном обслуживании в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Проверенное в данном случае учреждение является учреждением стационарного типа. В его стенах постоянно или временно проживают пожилые граждане и инвалиды, которые нуждаются в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

«В настоящее время в доме-интернате проживают 198 человек, — сообщается на сайте омбудсмена. — В ходе посещения учреждения особое внимание сотрудников аппарата уполномоченного было уделено вопросам соблюдения прав граждан на уход и медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения, свободу передвижения, социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию».

По итогам визита «проверяющие» отметили «высокий уровень организации ухода за гражданами, обеспечения досуга, оказания медицинской помощи, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий». Сообщается также, что и сами постояльца дома-интерната «положительно оценили работу учреждения, условия проживания и медицинское обслуживание, а также подчеркнули доброжелательное отношение администрации и сотрудников».

Представители омбудсмена отметили, что территория учреждения адаптирована под потребности так называемых маломобильных граждан. Оценено было и благоустройство: на территории социального учреждения разбиты клумбы, установлены беседки для отдыха, скамейки, мини-фонтаны. Кроме того, сотрудники учреждения своими силами обустроили тематическую природную зону отдыха.

«Созданы комфортные условия для инвалидов и маломобильных граждан, что повышает качество их жизнедеятельности, — сообщается в отчете о визите. — В доме-интернате имеются различного рода приспособления, облегчающие передвижение и выполнение гигиенических процедур. Коридоры оборудованы поручнями, пандусными съездами, имеются лифты и индивидуальные средства передвижения. В доме-интернате также созданы условия для реализации духовных потребностей проживающих. Для верующих открыт домовой храм, проводятся молебны, исповеди, причастие, соборование».

ИА «Орелград»