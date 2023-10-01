В орловском центре нужных вещей появился детский отдел

Православный социальный проект постепенно расширяет свои рамки.

В Орле в Свято-Троицком центре нужных вещей «В добрые руки» открылся детский отдел — новый выставочный зал площадью около 40 квадратных метров с одеждой, обувью и игрушками для детей, которые в этом «магазине» выдаются безвозмездно. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви со ссылкой на центр «В добрые руки», ассортимент вещей был расширен за счет внутренней оптимизации.

«Часть одежды в «магазине» для нуждающихся решили просто складывать стопками, а при сортировке использовать специальные ремни, — говорят в митрополии. — Это позволило сэкономить площадь. В освободившемся помещении удалось разместить детский отдел. В центр «В добрые руки» в основном поступают вещи, которыми уже пользовались. Здесь их тщательно сортируют и обрабатывают, а уже после размещают в выставочных залах».

«Услуги» центра очень популярны. Сообщается, что ежемесячное количество посетителей достигает 500 человек, причем в основном это многодетные семьи. Выдают им ежемесячно около четыре тысяч единиц различных нужных вещей, а наибольшим спросом, как подметили в центре, пользуется женская одежда и детские игрушки.

«Сделать правильный выбор всем пришедшим помогают сотрудники проекта, они же оказывают и духовную поддержку, — говорят в митрополии. — К слову, Центр нужных вещей «В добрые руки» открылся в Орле в августе 2022 года. Это православный социальный проект, работающий при Свято-Троицком храме. Он призван помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одежду и обувь для взрослых и детей, а также игрушки нуждающиеся получают здесь безвозмездно».

Добавим, что Свято-Троицкий центр нужных вещей располагается в Орле на улице Московской, 155. Он работает ежедневно, кроме великих праздников. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (910) 300-04-93. Еще один склад гуманитарной помощи находится на территории храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Орловском муниципальном округе, в поселке городского типа Знаменка, на улице Советской, 99. Этот пункт выдачи работает по будням с 10:00 до 14:00, телефон для справок: +7 (953) 618-54-08.

В информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии рассказали, что социальный отдел безвозмездно выдает одежду малоимущим семьям и детям-инвалидам. На днях туда поступила очередная большая партия одежды для детей и взрослых, пожертвованная одной их крупны торговых сетей. Сообщается, что благодетели передали в пункт выдачи платья, юбки, рубашки, брюки, куртки, футболки, шорты, головные уборы и другие вещи.

ИА «Орелград»