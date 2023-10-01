Орловский детсад от бедности не смог заплатить за ремонт

Учреждению дошкольного образования пришлось держать ответ в суде.

В Орле общество с ограниченной ответственностью «Асфальтоукладчик» подало иск к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад присмотра и оздоровления №16» и попросило суд взыскать с него более чем 800 тысяч рублей. Отметим, что материалы рассматривал региональный арбитраж. Впрочем, от ответчика на заседание никто не явился. Возможно, детсад попросту не верил в возможность своей победы. А истец ко всему прочему попросил взыскать с детсада еще и пени.

Суд установил, что в апреле 2023 года стороны заключили гражданско-правовой договор, по которому подрядчик принял на себя обязательства по текущему ремонту помещений детского сада. Цена договора составила 804 тысячи рублей. Работы должны были быть выполнены до 30 июня 2023 года. Свои обязательства по выполнению работ истец исполнил в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами без замечаний актами о приемке выполненных работ и справками об их стоимости.

Когда настал момент для расчета, детсад своим платежным поручением перечислил подрядчику… 1818 рублей. Таким образом, детсад остался должен за ремонт около 802,2 тысячи рублей. Подрядчик подождал еще месяц, после чего направил заказчику досудебную претензию об оплате выполненных работ, но она была оставлена без ответа и удовлетворения. В отзыве на иск уже в сентябре этого года детсад указал: «работы по договору истцом выполнены в полном объеме, приняты без замечаний, с расчетом исковых требований истец согласен, однако задолженность образовалась вследствие отсутствия финансирования из бюджета города Орла».

Арбитражный суд, оценив допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности и совокупности, пришел к выводу о том, что отсутствие денег в бюджете города не является законным основанием для отказа платить подрядчику за выполненные работы. В результате было принято решение об удовлетворении исковых требований в заявленном объеме. Суд постановил взыскать с детсада долг в размере 802,2 тысячи рублей и пени, которые будут начисляться из расчета одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка России по день фактического погашения долга. Теперь эти деньги детсаду придется выпрашивать у мэрии.

ИА «Орелград»