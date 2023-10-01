Совет по делам казачества создали под Орлом

Новый коллегиальный орган появился в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение о Координационном совете по делам казачества и его персональный состав. В него включены 15 человек, в том числе чиновники местной администрации, атаман местного казачьего общества, председатель Совета ветеранов, главный редактор окружной газеты и глава ОМВД. Основной задачей нового коллегиального органа станет обеспечение взаимодействия администрации округа, исполнительных органов государственной власти и казачьих обществ.

Кроме того, совет будет участвовать в разработке и реализации программ по привлечению казачества к оказанию содействия в выполнении государственных и общественных функций на территории Орловского муниципального округа. Напомним, что в Орловской области уже давно налажено сотрудничество правоохранителей с казаками. Последние, в частности, участвуют в патриотическом воспитании молодежи и в формате народных дружин помогают полиции обеспечивать общественный порядок.

Кстати, в компетенцию вновь созданного совета входит и содействие за организацией контроля за реализацией решений президента России и губернатора Орловской области по вопросам, связанным с развитием и поддержкой казачества. Совет также будет заниматься мониторингом общественного мнения, выясняя отношение местного населения к казачеству, организацией научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по вопросам казачества.

Координационный совет получил достаточно широкие права. Например, он может запрашивать необходимую ему информацию в органах государственной власти Орловской области и органах местного самоуправления, приглашать на свои заседания чиновников и экспертов, вносить предложения по совершенствованию правовой базы о казачестве и другое. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в полгода, но в случае необходимости совет может созываться его председателем и на внеочередные заседания.

ИА «Орелград»