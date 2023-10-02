В Орле впервые показали снимки женских гимназий вековой давности

Выставка «Желая определить в женскую гимназию дочь мою…» открылась в архиве.

В Государственном архиве Орловской области открылась историко-документальная выставка «Желая определить в женскую гимназию дочь мою…». Как пояснили в учреждении, она посвящена истории среднего женского образования в дореволюционном Орле. Выставка будет работать по 26 октября, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов). Вход свободный, принимаются и групповые заявки, но не более чем на 20 человек. Архив приглашает учащихся, педагогов и всех интересующихся историей родного края посетить выставку.

«Она включает более 60 экспонатов, рассказывающих об учебном процессе, преподавателях и учащихся, — сообщили в Государственном архиве Орловской области — Эта выставка выделяется больших количеством подлинных фотографий и ученических предметов. Впервые экспонируется красочный альбом для записей, подаренный за успешное окончание Орловского Александринского института благородных девиц М.Н. Хромых в 1891 году. Украшают экспозицию поздравительные открытки, отправленные ученицами Орловской Николаевской женской гимназии учительнице французского языка в 1906-1907 гг.».

К слову, первыми гостями уникальной выставки стали ученики 9-го класса средней образовательной школы № 50 города Орла. Познавательным и интересным стало выступление на открытии жительницы областного центра Ирины Чикиной. Благодаря ей в архиве появилась коллекция документов губернского архитектора Пухальского, с дочерью которого дружила ее бабушка Екатерина Карелина со времен учебы в Орловской частной женской гимназии Гиттерман.

«Ирина Александровна предоставила для экспонирования на выставке тетрадь по чистописанию и фотографии гимназической поры. Свое выступление она закончила словами отца, преподавателя физики: «Профессия учителя – самая интересная и важная»», — отметили в архиве.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»