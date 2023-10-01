Пристав не смог закрыть орловцу дорогу за рубеж

Права должника защитил районный суд в рамках административного процесса.

Свердловский районный суд Орловской области сообщил о результатах рассмотрения административного искового заявления судебного пристава-исполнителя, просившего об установлении для местного жителя временного ограничения на выезд из Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе суда, истец просил об ограничении на выезд до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. Свои требования он мотивировал тем, что местный житель является должником по сводному исполнительному производству.

Он задолжал неназванную сумму по ранее наложенным на него административным штрафам. Из иска следовало, что в установленный судебным приставом-исполнителем срок должник не исполнил требования исполнительных документов. Чтобы понудить его погасить финансовые обязательства, пристав предпринял меры принудительного исполнения в отношении должника, но они оказались безрезультатными. Однако суд, изучив материалы административного дела, отказал в удовлетворении исковых требований.

В своем решении он указал, что на момент рассмотрения дела еще не истек пятидневный срок для добровольного исполнения должником требований, содержащихся в исполнительных документах. А только по его истечении судебный пристав-исполнитель может обратиться с указанными требованиями в суд. Отмечается в решении и то, что суду не было представлено доказательств направления копий постановлений о возбуждении каждого из исполнительных производств, входящих в сводное исполнительное производство.

«Распечатки из системы электронного документооборота, представленные административным истцом в подтверждение того, что постановления о возбуждении исполнительных производств направлялись гражданину в его личный кабинет, не приняты во внимание, — сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, — поскольку из них невозможно установить, в рамках какого исполнительного производства направлялись данные постановления. Решение не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»