Двое орловских полицейских подозреваются в превышении полномочий

Возбуждены уголовные дела.

Их расследованием занимается Следственное Управление Следственного Комитета по Орловской области. Сотрудникам МВД вменяется первая часть статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Преступление произошло в сентябре текущего года. По существующей версии, сотрудники Управления МВД по городу Орлу проводили проверки по факту кражи мобильного телефона и банковской карты. Потерпевшей являлась одна из жительниц города.

Полицейские приняли у неё объяснения, указав в бумагах сведения, которые заведомо не соответствовали действительности – о том, что ценные предметы, якобы, были утеряны, а не украдены. Женщина, не ознакомившись с документами, подписала их. После этого сотрудники полиции отказали ей в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Дела возбуждены на основании информации, которую предоставила прокуратура, а также само Управление МВД по Орловской области. В пресс-службе региональной полиции дополнительно сообщили, что факт был выявлен оперативниками собственной безопасности УМВД. «При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в Управлении.

Кроме того, сейчас полиция проводит необходимый комплекс мероприятий, чтобы раскрыть хищение телефона и карты пострадавшей орловчанки.

ИА «Орелград»