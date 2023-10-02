Дуб с бульвара Победы жив на 40%

Его дальнейшая судьба пока не определена.

Развёрнутую информацию на данную тему опубликовала пресс-служба администрации Орла. Напомним, что дерево распалось на части. Дуб был посажен 162 года назад и являлся достопримечательностью города.

«Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчёт дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — рассказал Алексей Ковешников, завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета имени Парахина.

Кроме Ковешникова в состав экспертной комиссии вошли главный специалист производственно-технического отдела «Объединённого муниципального заказчика города Орла» Николай Коташевский и начальник участка по зелёным насаждениям «Спецавтобазы» Татьяна Можина.

Решающим днём станет завтрашнее число. «Спецавтобаза» проведёт опиловку, а эксперты (к ним примкнут и студенты аграрного университета) оценят степень поражения ствола.

По утверждению Коташевского, официально дуб не является объектом культурного наследия. «Имеются все документы, подтверждающие данный факт», — заявил представитель «Объединённого муниципального заказчика».

ИА «Орелград»