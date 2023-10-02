Ремонт трёх медучреждений Орловщины находится под угрозой

Об этом заявили в профильном Департаменте.

Исполнение нацпроекта «Здравоохранение» обсуждали на сегодняшнем оперативном заседании областного правительства. Как рассказал глава профильного Департамента Игорь Петчин, в регионе не всё хорошо с капитальным ремонтом медицинских учреждений. Три объекта попали в «красную зону» — то есть, существует высокий риск неисполнения намеченных планов.

«В «красной зоне» находятся поликлиника №3 в Орле, поликлиники Новодеревеньковской и Мценской ЦРБ», — цитирует чиновника «Орёлтаймс».

По плану, капремонт поликлиники №3 Орла должен завершиться в декабре текущего года, а два других объекта надо сдать в ноябре. Стоимость работ составляет около 100 миллионов рублей, 129 миллионов и 47,9 миллиона соответственно.

В заседании участвовал сенатор от Орловской области Василий Иконников. Он рассказал, что в проекте федерального бюджета на будущий год планируется сократить расходы на здравоохранение. Они составят лишь 94% от трат текущего года.

ИА «Орелград»