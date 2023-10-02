Этой осенью из Орла призовут 150 человек

Стартовал осенний призыв в армию.

Как и в других регионах России, он продлится до 31 декабря. По всей стране планируется поставить в ряды армии 130 тысяч новобранцев. Несмотря на изменения в законодательстве, пока что призыву подлежат только граждане в возрасте от 18 до 27 лет, как и раньше. Повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным, начнётся в 2024-м году и продлится до 2026-го года.

Кроме того, никто из новобранцев не отправится служить в зону СВО, а также за пределы Российской Федерации (на зарубежные базы наших вооружённых сил или в ряды миротворцев). Срок службы составит один год. Таковы официальные данные Министерства обороны РФ.

В то же время за неявку в военкомат без уважительной причины грозит повышенный штраф. В этом году его размеры увеличили — придётся заплатить от 10 до 30 тысяч рублей.

Призывное задание на нашу область не озвучивалось. Однако по данным телеканала «Первый Областной», из самого Орла (не считая других муниципальных образований) планируется призвать 150 человек. В предыдущем году призывной план на осенний призыв для всей области составлял 380 человек.

ИА «Орелград»