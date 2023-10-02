В Орле на сэкономленные деньги подсветят стелу

Также освещение разместят на здании по Ленина, 1.

Сегодня данный вопрос обсуждался на заседании регионального правительства. Оказалось, что из 215 миллионов рублей, которые федеральный центр передал нашей области на реализацию программы «Туризм», остались нетронутыми 9,6 миллиона. Остальные деньги пошли на обустройство декоративной подсветки на зданиях в центральной части Орла.

Власти города решили употребить остаток на те же цели, дополнительно подсветив ещё два важных строения. Это стела на «стрелке» и здание на улице Ленина, 1, где находятся главный областной МФЦ и типография «Труд».

Исполнителя работ тоже не стали долго искать – им стало всё то же ООО «Вершина», которое занималось «основной» подсветкой. В итоге область одобрила городу и цели для траты сэкономленных средств, и подрядчика.

Как уточняют «Орловские новости», подсветить дополнительные объекты планируется в ближайшее время – пока не испортилась погода.

ИА «Орелград»