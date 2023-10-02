Износ водопроводов под Орлом признали высоким

Власти Орловского округа задумались над модернизацией коммунального хозяйства.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила новую схему водоснабжения и водоотведения на подведомственной ей территории. В постановлении властей приведен анализ текущей ситуации. Из него следует, что водопроводный комплекс муниципального округа включает в себя примерно 458 километров водопроводных сетей. Раньше их эксплуатацией занимались три организации. С декабря 2022 года их осталось две. Срок эксплуатации сетей составляет от 8 лет и выше.

Износ сетей авторы документа называют высоким, объясняя это тем, что большая часть сетей эксплуатируется уже свыше 20 лет. В документе также отмечено, что для профилактики возникновения аварий и протечек и для уменьшения потерь воды в сетях водопровода необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации.

По результатам ранее проведенных надзорных исследований было установлено, что питьевая вода, подаваемая населению одной из двух ресурсоснабжающих организаций, в ряде случаев не соответствует гигиеническим нормам. В документе в качестве примера приводится населеннее пункты Звягинки, Булгаковы Горки, Некрасовка, Никуличи, Образцово и Биофабрика, где питьевая вода не отвечает нормам по показателю жесткости. А по уровню содержания железа она не соответствует требованиям в населенных пунктах Шиловский, Солнцево и Биофабрика.

Стоит отметить, что в документе не приводятся результаты исследования водопроводов и скважин других ресурсоснабжающих компаний, так как их попросту не оказалось у авторов документа. Добавим также, что одна насосная станция на территории Орловского округа функционирует с 1988 года, а еще две были введены в эксплуатацию в 2013 году. Новая схема водоснабжения фиксирует полный перечень абонентов, скважин, сетей, поставщиков и даже предполагаемых мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением. Кстати, питьевую воду из централизованных систем потребляют около 97 процентов населения округа.

ИА «Орелград»