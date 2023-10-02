Орловский суд отклонил иск банка к гражданину-банкроту

Требования о взыскании задолженности не уложились в рамки законодательства.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению одного из крупных российских банков о взыскании с местного жителя задолженности по кредитному договору. Как уточнили в пресс-службе суда, речь шла о сумме в 1,013 миллиона рублей. В обоснование иска банк указал, что ответчик «надлежащим образом не исполнял обязательства по кредитному договору, допуская просрочки внесения ежемесячных платежей, уплачивая периодически кредит несвоевременно, вследствие чего образовалась задолженность».

Однако уже в ходе рассмотрения дела суд выявил важные детали. Так, оказалось, что в мае 2023 года заемщик обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании его несостоятельным и введении в отношении него процедуры реализации имущества. Это заявление было принято к производству. Рассмотрев его, арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов гражданина и утвердил для него финансового управляющего. Данное обстоятельство стало ключевым.

«Учитывая положения ст.213.11 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» суд пришел к выводу, что поскольку на дату введения реструктуризации долгов ответчика требования банка судом не рассмотрены, настоящий иск полежит оставлению без рассмотрения, — сообщает пресс-служба Новосильского районного суда. — Определение суда в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»