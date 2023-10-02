Орловец по суду отбился от гарантии автосалона

Мужчина воспользовался нормами закона о защите прав потребителей.

Любопытный судебный процесс прошел в Орловской области. В нем сошлись представители автосалона и местный житель, который приобрел там машину. Детали процесса рассказали в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда. Это был иск к продавцу в рамках закона о защите прав потребителей. Местный житель обратился с заявлением к юридическому лицу о расторжении договора о предоставлении независимой гарантии и взыскании суммы, уплаченной по нему.

«Истец указал, что за счет кредитных средств в автосалоне приобрел автомобиль, — сообщили в пресс-службе суда. — В число дополнительных услуг по кредитному договору входили услуги ответчика по договору о предоставлении независимой гарантии. Данную услугу включили в сумму кредитного договора. Истец полагал, что сам по себе кредит является залоговым, в связи с чем страховок и дополнительных обязательств предоставляться не требуется».

Также отмечается, что еще в период действия спорного договора свежеиспеченный автовладелец обратился в автосалон с требованием о его расторжении, посчитав, что предоставление независимой гарантии ему не нужно, а услуга фактически была ему навязана. Компания отказалась выполнить требования покупателя, и тому не оставалось ничего другого, кроме как идти за защитой своих прав в суд. Последний, изучив обстоятельства дела и оценив собранные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о наличии оснований для расторжения договора о предоставлении независимой гарантии и взыскании в пользу истца уплаченной по договору денежной суммы.

Суд решил, что условия договора, не предусматривающие возможность возврата цены гарантии при досрочном отказе от него, в данном случае применению не подлежат. Связано это с тем, что покупатель в данных условиях являлся «слабой» стороной договора. Следовательно, он имел право отказаться от исполнения указанного договора до окончания срока его действия.

Кроме того, суд учел тот факт, что представители автосалона не смогли подтвердить фактически понесенные ими расходы на исполнение спорного договора. Это указывает на то, что покупатель автомобиля деньги за гарантию заплатил, но по сути ничего взамен не получил. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано проигравшей стороной в вышестоящей инстанции. Возможно, она придет к иным выводам, нежели суд первой инстанции.

ИА «Орелград»