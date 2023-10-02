В вузе Орла занимаются обучением координаторов Фонда «Защитники Отечества»

Работа ведётся на базе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Сегодня здесь началось обучение по повышению квалификации социальных координаторов Фонда «Защитники Отечества». Обучение будет проходить двумя потоками: первый с 2 по 6 октября, а в торой с 9 по 13 октября текущего года.

Участие в обучение принимают социальные координаторы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» из Орловской, Брянской, Курской, Рязанской областей. Общее количество обучающихся социальных координаторов на двух потоках составит 113 представителей.

Старт программы был дан сегодня. В начале запуска образовательной программы к участникам обратились — руководство Президентской академии, руководитель Орловского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова, а также модераторы образовательных площадок.

Так, Ольга Анисимова отметила важность работы Фонда «Защитники Отечества», с точки зрения необходимости оказания помощи ветеранам СВО при прохождении этапа социальной адаптации во время возвращения к мирной гражданской жизни.

Программа образовательных дней ориентирована на повышение квалификации социальных координаторов Фонда «Защитники Отечества», которые уже весной прошли первый этап своего обучения. В рамках работы образовательных площадок участники будут изучать особенности формирования личностно-профессиональных компетенций у социальных координаторов, будут обсуждать особенности профессиональной коммуникации и клиентоцентричности. Также слушатели научатся конструированию и планированию процессов и алгоритмов работы.

«Пройденный весной этап обучения позволил социальным координаторам активно включиться в работу и начать выполнять поручение Президента. Это важный шаг по поддержке государством защитников Родины. Сделан уже большой объем работы. Теперь на образовательной программе у вас есть возможность обменяться опытом и повысить свою квалификацию для выполнения этой важной работы», — отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, Павел Меркулов.

3 апреля 2023 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» создан в апреле 2023 года для обеспечения всесторонней помощи участникам и ветеранам СВО и их семьям. Учредителем фонда является правительство России.

ИА «Орелград»