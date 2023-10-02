В Орле воссоздали иконостас 18-го века

2.10.2023 | 20:04 История, Культура, Новости, Общество

Возрождённая святыня расположена в Троице-Васильевском храме.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви, митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил воссозданный иконостас XVIII века в Троице-Васильевском храме города Орла. Речь идет о святыне, выполненной из дуба и в точности повторяющей тот иконостас, который находился в этом же храме три столетия назад. Помимо чина освящения нового иконостаса митрополит Тихон в этот же день возглавил в Троице-Васильевском храме Божественную литургию.

«Идея заменить временный иконостас на постоянный обсуждалась на приходе давно, — пояснили в митрополии. — Однако условия для этого появились лишь в 2023 году. С просьбой о помощи приходской совет обратился к прихожанам и общественности. Необходимая сумма была собрана за пять месяцев. В разработке проекта участвовали священнослужители, искусствовед Марианна Комова и иконописец Михаил Никитин».

Сообщается также, что иконостас был изготовлен в Волгограде, после чего его привезли в Орел. На установку святыни в Троице-Васильевском храме ушло всего несколько дней, она стала настоящим украшением храма. Иконостас выполнен в византийском стиле, что для храмов XVIII века было типичной традицией. В митрополии подчеркивают, что в те времена «византийские иконостасы» можно было встретить в церквях довольно часто. Свой «византийский иконостас» Троице-Васильевский храм, кстати, получил сразу после постройки. Добавим, что в 2023 году приход отмечает 280-летие со дня закладки этого храма.

Ранее информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви сообщил, что в Свято-Никольском храме поселка Кромы были освящены иконы Господа Вседержителя и равноапостольного князя Владимира. Святыни предназначены для отправки на фронт для духовной поддержки российских воинов, участвующих в специальной военной операции. Чин освящения икон совершил настоятель Никольского храма протоиерей Виктор Титов. Иконы безвозмездно написал кромской иконописец Сергей Дурницкий.

«Пожертвования на материал и краски для святынь собрали всем приходом, — уточнили в митрополии. — Кстати, икону равноапостольного князя Владимира Сергей Дурницкий выполнил в память о Герое России, командире батальона «Спарта» Владимире Жоге, который погиб в самом начале специальной военной операции».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования