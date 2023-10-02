Парахин назначил дату общегородского субботника

Горожан призывают выйти на уборку 14 октября.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении санитарно-экологического месячника и общегородского субботника. Соответствующее постановление принято в целях улучшения санитарно-экологической обстановки в городе. Уже 1 октября стартует санитарно-экологический месячник, который продлится по 31 октября 2023 года. А на 14 октября мэр Парахин назначил проведение общегородского субботника. Территориальным управлениям по районам администрации города Орла он поручил заранее определить территории для проведения работ по их санитарной очистке в день общегородского субботника.

Также своим подчиненным мэр поручил организовать работу по санитарной очистке территорий районов и обеспечить направление в отдел по природопользованию управления жилищно-коммунального хозяйства еженедельно пятничных отчетов о проделанной работе. Отчитываться придется в течение всего санитарно-экологического месячника. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено в срок до 10 октября организовать распределение работников структурных подразделений администрации города Орла и муниципальных казенных учреждений для проведения работ по санитарной очистке городских территорий.

Муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» мэр поручил обеспечить участников общегородского субботника расходными материалами. Муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» поручено обеспечить их же транспортом для вывоза мусора, а также обеспечить утилизацию отходов, собранных в рамках общегородского субботника, и работу по посадке зеленых насаждений на территории областной столицы.

ИА «Орелград»