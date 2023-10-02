Под Орлом в ДТП погиб 46-летний мужчина

Ещё один человек госпитализирован.

Авария произошла накануне в 19 часов 50 минут на трассе «Калуга – Перемышль – Белёв – Орёл» — в Орловском муниципальном округе, рядом с населённым пунктом Неполодь. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, здесь столкнулись «Хендай» и «Шкода».

«Хендаем» управлял 46-летний мужчина. Водитель, находясь на 196-м километре автодороги, позволил себе выехать на встречную полосу. Это и стало причиной ДТП. Корейская иномарка столкнулась с чешской «Шкодой», в которой находились двое 24-хлетних парней.

В результате аварии погиб водитель «Хендая». Он скончался на месте. Также пострадал пассажир «Шкоды». «Скорая помощь» доставила его в медицинское учреждение.

Управление ГИБДД по итогам прошедших выходных сообщает о 32-х зарегистрированных авариях, в 12 из них пострадали люди.

ИА «Орелград»