В Орле надолго ограничили движение по ещё одной улице

Это улица Родзевича-Белевича.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, временные ограничения на движение транспортных средств вводятся до 1 декабря текущего года. Представители городских властей уточнили, что улицу не перекрывают полностью. Специальная техника будет находиться на проезжей части лишь в отдельные периоды времени.

«Рассчитываем на ваше понимание!», — высказались в мэрии. Неудобства связаны с работами по обустройству остановочных пунктов и разворотной площадки.

Ранее, в сентябре этого года, городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила транспортную схему улицы.

ИА «Орелград»