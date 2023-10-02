В Орле надолго ограничили движение по ещё одной улице

2.10.2023 | 11:43 Закон и порядок, Новости

Это улица Родзевича-Белевича.

Фото: yandex.ru/maps

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, временные ограничения на движение транспортных средств вводятся до 1 декабря текущего года. Представители городских властей уточнили, что улицу не перекрывают полностью. Специальная техника будет находиться на проезжей части лишь в отдельные периоды времени.

«Рассчитываем на ваше понимание!», — высказались в мэрии. Неудобства связаны с работами по обустройству остановочных пунктов и разворотной площадки.

Ранее, в сентябре этого года, городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила транспортную схему улицы.

ИА «Орелград»


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