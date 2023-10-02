В Орле раскололся на части 162-хлетний дуб

Дерево считается «Памятником живой природы».

По предварительным данным, причиной стали не слишком удачные и успешные методы лечения. В стволе дуба имелось отверстие, которое заполняла пробка из бетона. Так продолжалось около 20 лет.

Однако не так давно пробку вынули, а отверстие заполнили монтажной пеной. Против такого решения возражали многие орловские специалисты и общественники, но к их мнениям так и не прислушались.

Дуб находится на перекрёстке бульвара Победы и улицы Октябрьской. Его посадили в 1861 году, чтобы отметить торжественное событие – отмену крепостного права в Орловской губернии. Дерево обнесено оградой, на которой установлена памятная табличка.

Это единственное дерево, произрастающее на территории областного центра, которому официально присвоено звание «Памятник живой природы».

ИА «Орелград»