В октябре в Орле посадят 333 липы

Акция «Сохраним лес» пройдёт по всему городу.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, мероприятие продлится с 16 по 21 октября. 313 лип планируется посадить

в парке Победы,

сквере имени Семашко,

Семинарском парке,

парке «Орловская крепость»,

в Историко-литературном квартале,

сквере «Разградский»,

на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Ляшко.

Кроме того, в рамках отдельной акции «Сад памяти» в парке Победы посадят ещё 20 лип. Это произойдёт 13 октября.

Напомним, что 21 октября – это день общегородского субботника. По традиции, в нём примут участие госслужащие, работники коммерческих предприятий, жильцы многоэтажных домов и частного сектора. Этой весной к субботнику присоединились 813 трудовых коллективов общей численностью около 25 тысяч человек.

ИА «Орелград»