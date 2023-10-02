В октябре в Орле посадят 333 липы

2.10.2023 | 12:40 Новости, Общество

Акция «Сохраним лес» пройдёт по всему городу.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, мероприятие продлится с 16 по 21 октября. 313 лип планируется посадить

  • в парке Победы,
  • сквере имени Семашко,
  • Семинарском парке,
  • парке «Орловская крепость»,
  • в Историко-литературном квартале,
  • сквере «Разградский»,
  • на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Ляшко.

Кроме того, в рамках отдельной акции «Сад памяти» в парке Победы посадят ещё 20 лип. Это произойдёт 13 октября.

Напомним, что 21 октября – это день общегородского субботника. По традиции, в нём примут участие госслужащие, работники коммерческих предприятий, жильцы многоэтажных домов и частного сектора. Этой весной к субботнику присоединились 813 трудовых коллективов общей численностью около 25 тысяч человек.

ИА «Орелград»


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