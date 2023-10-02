В октябре в Орле посадят 333 липы

Акция «Сохраним лес» пройдёт по всему городу.
Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, мероприятие продлится с 16 по 21 октября. 313 лип планируется посадить
- в парке Победы,
- сквере имени Семашко,
- Семинарском парке,
- парке «Орловская крепость»,
- в Историко-литературном квартале,
- сквере «Разградский»,
- на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Ляшко.
Кроме того, в рамках отдельной акции «Сад памяти» в парке Победы посадят ещё 20 лип. Это произойдёт 13 октября.
Напомним, что 21 октября – это день общегородского субботника. По традиции, в нём примут участие госслужащие, работники коммерческих предприятий, жильцы многоэтажных домов и частного сектора. Этой весной к субботнику присоединились 813 трудовых коллективов общей численностью около 25 тысяч человек.
ИА «Орелград»