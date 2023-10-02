«Спецавтобаза» Орла начала подготовку к зиме

В этом году город защитят 99 единиц спецтехники.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла. При необходимости на улицы Орла для уборки от снег и льда могут вывести

19 комбинированных дорожных машин,

две плугощётки,

21 самосвал,

пять шнекороторов,

два трактора с прицепом и 15 тракторов с щёткой,

девять фронтальных погрузчиков и четыре снежных погрузчика,

восемь пескоразбрасывателей,

малогабаритный погрузчик,

бульдозер.

Также предприятие располагает техникой для ямочного ремонта асфальта – у «Спецавтобазы» есть пять грейдеров, четыре компрессора и три рециклера.

Данная техника используется и в тёплое время года. Однако к зиме на неё наденут сезонную резиновую «обувь».

Также «Спецавтобаза» занимается заготовкой смеси из песка и соли, которая понадобится для борьбы с гололёдом. «Расчётное количество двадцатипроцентной пескосолянки в зимний период составляет 30 000 тонн. Закупка на поставку минерального концентрата «Галит» осуществлена и находится на стадии заключения контракта. Также уже заключён контракт на поставку песка для приготовления песко-соляной смеси», — рассказали на предприятии.

ИА «Орелград»