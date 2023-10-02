«Спецавтобаза» Орла начала подготовку к зиме

2.10.2023 | 18:10 ЖКХ, Новости

В этом году город защитят 99 единиц спецтехники.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла. При необходимости на улицы Орла для уборки от снег и льда могут вывести

  • 19 комбинированных дорожных машин,
  • две плугощётки,
  • 21 самосвал,
  • пять шнекороторов,
  • два трактора с прицепом и 15 тракторов с щёткой,
  • девять фронтальных погрузчиков и четыре снежных погрузчика,
  • восемь пескоразбрасывателей,
  • малогабаритный погрузчик,
  • бульдозер.

Также предприятие располагает техникой для ямочного ремонта асфальта – у «Спецавтобазы» есть пять грейдеров, четыре компрессора и три рециклера.

Данная техника используется и в тёплое время года. Однако к зиме на неё наденут сезонную резиновую «обувь».

Также «Спецавтобаза» занимается заготовкой смеси из песка и соли, которая понадобится для борьбы с гололёдом. «Расчётное количество двадцатипроцентной пескосолянки в зимний период составляет 30 000 тонн. Закупка на поставку минерального концентрата «Галит» осуществлена и находится на стадии заключения контракта. Также уже заключён контракт на поставку песка для приготовления песко-соляной смеси», — рассказали на предприятии.

ИА «Орелград»


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