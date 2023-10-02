Вынесено решение по делу о столкновении троллейбуса с иномаркой

С «Трамвайно-троллейбусного предприятия» взыскан ущерб как с виновника ДТП.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр» к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Речь шла о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен водитель МУП «ТТП».

Спор возник о последствиях дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Орле в январе 2023 года. В тот день троллейбус, принадлежавший на праве собственности МУП «ТТП», врезался в «Форд Транзит», принадлежащий ООО «Знаменский СГЦ» также на праве собственности. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю истца были причинены серьезные механические повреждения. Знаменский СГЦ обратился в страховую компанию за выплатой.

Обстоятельства аварии были признаны страховым случаем, размер страхового возмещения составил 400 тысяч рублей. Оно было выплачено страховой компанией собственнику автомобиля в полном объеме. Однако в суде представители истца пояснили, что реальный размер затрат на проведение восстановительного ремонта иномарки, исходя из средних рыночных цен в регионе, может составлять 475 100 рублей.

В качестве подтверждения истец представил суду экспертное заключение и попросил взыскать с ответчика разницу между страховым возмещением и реальной стоимостью восстановительного ремонта, то есть 75 100 рублей. Кстати, муниципальное предприятие против этого требования не возражало. При таких обстоятельствах суд решил иск удовлетворить в полном объеме, обязав муниципальное предприятие возместить истцу ущерб за разбитую иномарку.

ИА «Орелград»