В Орловской области в ДТП пострадали 8 человек

2.10.2023 | 11:55 Новости, Происшествия

Госпитализирован один участник аварии.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне вечером в Ливнах. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

В 21 час 30 минут 21-летний водитель двигался на «Форде Мондео» по местной Комсомольской улице. Машина ехала со стороны посёлка Сахзаводского в сторону деревни Моногарово. Автомобиль был забит «под завязку» — в нём находились сразу четверо пассажиров.

В районе дома №33 парень нарушил ПДД, не справился с управлением и врезался в «Мицубиси L200». «Японец» ехал со стороны автодороги «Орёл – Тамбов» в сторону села Крутое. В этой машине находились сразу четверо человек.

Наиболее сильно пострадал водитель «Форда» — его пришлось госпитализировать. Также пострадали все его четверо пассажиров (все 2005-го года рождения). Им оказали медпомощь на месте.

Телесные повреждения получили и трое пассажиров «Мицубиси», тоже молодые люди (26-летний парень и двое 24-летних девушек). Врачи осмотрели их на месте ДТП и отпустили домой.

Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП погиб 46-летний мужчина.

ИА «Орелград»


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