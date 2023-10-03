Дело убийцы жены из Дмитровска обжалуется

Вынесенный судом первой инстанции приговор все еще не вступил в силу.

Как следует из картотеки Дмитровского районного суда Орловской области, вынесенный 14 сентября 2023 года обвинительный приговор по резонансному убийству обжалуется. Это означает, что материалы будут повторно изучены областной судебной коллегией по уголовным делам. Причины обжалования и сторона, подавшая апелляционную жалобу, в картотеке не уточняются, дело в облсуде к слушанию пока не назначено. В пресс-службе Дмитровского райсуда подчеркнули, что приговор еще не вступил в законную силу.

«Житель города Дмитровска Орловской области М. приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, — напомнили в пресс-службе Дмитровского райсуда. — В январе 2023 года гражданин М. совершил убийство своей жены, нанеся последней 25 ножевых ранений по разным частям тела. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном».

Ранее пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области сообщала, что 32-летний супруг погибшей сознался в совершении данного преступления по «горячим следам». При допросе он пояснил, что 20 января 2023 года находился вместе с потерпевшей в его доме. Между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого муж нанес супруге множественные ножевые ранения шеи, живота, груди, рук и ног. От полученных травм девушка скончалась на месте преступления.

«Осознав содеянное, мужчина пытался покончить собой, однако остался жив и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, после чего был помещен в лечебное учреждение», — сообщало СУ СК. В ведомстве также отмечали, что в рамках расследования были проведены необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, также был назначен комплекс судебных экспертиз.

ИА «Орелград»