Депутаты потребовали перепроверить жилищное управление

Горсовет дал мэрии рекомендации по итогам нашумевшей проверки КСП.

Депутаты Орловского горсовета обсудили акт проверки городской Контрольно-счетной палаты, которая оценила работу не так давно созданного муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла». Напомним, что это МКУ было создано специально для того, чтобы навести порядок в сфере муниципального жилищного фонда. Однако аудиторы пришли к выводу, что это учреждение даже «не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащих перечислению в городскую казну».

Как сообщает пресс-служба горсовета, своим решением депутаты дали администрации города целый ряд рекомендаций. Прежде всего, они советуют чиновникам принять меры по устранению замечаний, выявленных в ходе контрольного мероприятия и подготовить план мероприятий по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города, в том числе по взысканию дебиторской задолженности платы за наем.

Кроме того, парламентарии настоятельно рекомендуют провести служебную проверку по фактам, изложенным в материалах

Контрольно-счетной палаты города, а также привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. Кстати, на сессии прозвучала информация о том, что в штате МКУ трудятся 37 человек, чего «недостаточно для выполнения всех задач». Горсовет также потребовал проинформировать депутатов о мерах, принятых по результатам проведенной служебной проверки, в срок до 1 ноября 2023 года.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта рекомендовано в этот же срок подготовить методику прогнозирования поступлений доходов от платы за наем в городской бюджет. Дело в том, что КСП в своем акте указывает на неправомерные действия должностных лиц МКУ ЖУ по применению не утвержденного размера платы за наем и не применению порядка расчета, установленного горсоветом. Вместо этого плата усредняется без учета месторасположения, качества и благоустройства жилья.

По мнению КСП, подобное усреднение привело к занижению плановых поступлений платы за наем и соответственно доходов городского бюджета за период с 1 апреля 2022 года по 1 июня 2023 года ориентировочно на 12, 69 миллиона рублей. Также аудиторы обратили внимание и на постоянный значительный рост задолженности населения по плате за наем, который свидетельствует о том, что «проводимая МКУ ЖУ работа по взысканию задолженности недостаточна и безрезультативна».

ИА «Орелград»