Завтра утром орловцы услышат сирены

3.10.2023 | 10:46 Важное, Закон и порядок, Новости, Общество

Они заработают с 10:30.

Фото: ИА «Орелград»

Также в ход пустят громкоговорители. В нашем регионе, как и по всей стране, пройдёт проверка систем оповещения населения (регионального и муниципального уровней). Об этом сообщили в Управлении МЧС.

Параллельно тематическая информация будет транслироваться в эфирах общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, она будет доступна в официальном мобильном приложении МЧС РФ.

В ведомстве напомнили, что, услышав звук сирены или речь из громкоговорителя, нужно не поддаваться панике, а включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Орле осенью минувшего года. Как правило, они организуются и весной, но в 2023-м это первое такое мероприятие.

Также напомним, что сегодня на территории всех субъектов РФ, включая Орловскую область, проводится штабная тренировка по гражданской обороне.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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