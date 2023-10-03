Завтра утром орловцы услышат сирены

Они заработают с 10:30.

Также в ход пустят громкоговорители. В нашем регионе, как и по всей стране, пройдёт проверка систем оповещения населения (регионального и муниципального уровней). Об этом сообщили в Управлении МЧС.

Параллельно тематическая информация будет транслироваться в эфирах общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, она будет доступна в официальном мобильном приложении МЧС РФ.

В ведомстве напомнили, что, услышав звук сирены или речь из громкоговорителя, нужно не поддаваться панике, а включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Орле осенью минувшего года. Как правило, они организуются и весной, но в 2023-м это первое такое мероприятие.

Также напомним, что сегодня на территории всех субъектов РФ, включая Орловскую область, проводится штабная тренировка по гражданской обороне.

ИА «Орелград»