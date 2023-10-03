Модернизация водопроводов обойдется в 1,8 миллиарда рублей

Областные власти взяли курс на повышение качества водоснабжения.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт подпрограмму «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области». Ее исполнителями являются региональные департаменты и муниципальные образования. Главная цель — обеспечение населения качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением. Повышение качества питьевой воды и надежности систем водоснабжения и водоотведения планируется произвести за счет капитального ремонта, строительства и модернизации инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы – до 2027 года, общий объем ее финансирования составляет 1,864 миллиарда рублей. Из них только по итогам 2023 года планируется освоить 921,16 миллиона рублей. На реализацию подпрограммы регион планирует получить субсидии за счет средств федерального бюджета на общую сумму 540,443 миллиона рублей. Доля областного бюджета составит 1,289 миллиарда, а доля муниципальных образований на софинансирование – 34,34 миллиона рублей.

Документом предусмотрен капремонт, строительство и модернизация семи объектов питьевого водоснабжения, водоподготовки и водоотведения, строительство и реконструкция четырех объектов. Ключевой индикатор — достижение доли населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2027 году не менее 95,6 процента, в том числе городского населения — не менее 96,6 процента.

«Территория Орловской области характеризуется природным несоответствием качества подземных вод, связанных с естественными аномалиями, — говорится в паспорте программы. — Основными причинами несоответствия проб питьевой воды установленным требованиям являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа), высокий износ существующих водопроводных сетей и сооружений».

Для улучшения качества холодного водоснабжения города Орла планируется поэтапная реализация мероприятий, направленных на снижение жесткости воды в разводящих водопроводных сетях: строительство водоводов, обеспечивающих транспортировку воды в город, и станций умягчения воды. По итогам ранее проведенной инвентаризации было установлено, что в системах водоснабжения и водоотведения действует около 27 насосных станций водопровода и 1596 водозаборных сооружений. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 5,5 тысячи километров.

На территории Орловской области расположено 23 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций, 0,9 тысячи км сетей водоотведения. Согласно отчету об инвентаризации физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 81,56 процента, канализационных насосных станций – 65,83 процента, сетей водоотведения – 66,7 процента, сетей водоснабжения – 68,79 процента, объектов водозабора – 73,32 процента, станций водоподготовки – 49,72 процента, водоносных объектов – 60,67 процента.

ИА «Орелград»