Эксперты оценили уровень загрязнения орловской земли

Почва региона оказалась мощным и активным поглотителем тяжелых металлов.

Специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили повышенное содержание тяжелых металлов в местной почве. По данным учреждения, испытания стартовали 1 августа и продолжались до середины сентября. Пробы поступали на исследование в химико-токсикологический отдел. Всего было изучено более 300 проб почвы, в том числе 111 в рамках исполнения государственного задания. По результатам их исследований в шести образцах было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов по показателям «массовая доля подвижных форм цинка», «массовая доля подвижных форм меди», «массовая доля подвижных форм свинца», «массовая доля (валовое содержание) цинка» и «массовая доля (валовое содержание) меди».

«Сведения о полученных результатах были направлены в контролирующие службы, — отметили в учреждении и для справки добавили: — Почва — мощный и активный поглотитель тяжелых металлов. Основная часть подвижных соединений тяжелых металлов приурочена к гумусовому или корнеобитаемому горизонтам почвы, в которых активно происходят биохимические процессы и содержится много органических веществ. Тяжелые металлы, входящие в состав органических комплексов, обладают высокой мобильностью. Общую загрязненность почвы характеризует валовое количество тяжелого металла».

Эксперты подчеркивают и то, что тяжелые металлы – это один из основных загрязнителей почвы в промышленных районах, причем проблема характерна не только для Орловской области, но и для всей страны. Известно о более чем 40 элементах, выделенных по их биологической активности и токсичности. В их число входят цинк, никель, медь, ртуть, свинец, олово.

Накопление тяжелых металлов в почве происходит в результате, например, промышленных выбросов. Кстати, попасть в землю они могут и при применении пестицидов, гербицидов и удобрений.

«В загрязненных металлами почвах существенно меняются важнейшие микробиологические и химические свойства, — пояснили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». — Концентрации тяжелых металлов оказывают влияние на биологическую активность почвенных микроорганизмов. Вместе с выращенными на таких землях плодами тяжелые металлы могут оказаться в организме человека и привести к заболеваниям органов пищеварения и нервной системы, не говоря уже об их общетоксическом действии. Негативное воздействие тяжелых металлов связано с тем, что они способны «подменять» в организме полезные для жизнедеятельности необходимые металлы и инициировать нежелательные процессы».

ИА «Орелград»