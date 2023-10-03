Под Орлом поймали нелегального трудового мигранта

По факту работы в России без патента было заведено административное дело.

Гражданин иностранного государства привлечен к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность без патента на работу в Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. В ведомстве пояснили, что дело было заведено на гражданку Узбекистана по обвинению в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ.

Попалась она в руки полиции 27 сентября 2023 года. Было установлено, что женщина трудилась на одном из предприятий поселка городского типа Хомутово в цехе по обработке рыбы. При проверке документов выяснилось, что иностранка работала без специального разрешения, предусмотренного российским законодательством. То есть в данном случае речь идет о нелегальном трудовом мигранте.

Впрочем, поначалу иностранка соблюдала закон. В судебном заседании она свою вину признала и рассказала, что 29 ноября 2021 года получила патент, давший ей право на работу в Смоленской области. Однако срок действия этого патента истек в мае 2022 года. После чего иностранка переехала в Орловскую область, где трудилась уже без патента до тех пор, пока данный факт не выявили сотрудники полиции.

«Суд, учитывая в качестве смягчающих административную ответственность обстоятельств признание вины, пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде минимального размера штрафа и дополнительного наказания в виде принудительного административного выдворения за пределы Российской Федерации, — резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. — Постановление об административном правонарушении не вступило в законную силу».

Поясним, что согласно части 1 статьи 18.10 КоАП РФ административным правонарушением признается осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом.

ИА «Орелград»