Под Орлом разыгралась шекспировская трагедия

Орловчанка подозревается в убийстве из ревности.

Преступление произошло в Орловском муниципальном округе в деревне Тайное. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по нашему региону.

Подозреваемая – 58-летняя местная жительница. Погибший – её 55-летний сожитель. По текущей версии, пара распивала спиртное, после чего между ними возник словесный конфликт.

По информации «Орёлтаймс», мужчина и женщина поссорились из-за серьги. Орловчанка, убираясь, нашла украшение, которое не принадлежало ей. Сожитель не смог объяснить, как чужая серьга оказалась в помещении.

«Подозреваемая нанесла потерпевшему несколько ударов ножом в область груди и живота, от чего он скончался на месте», — пояснили в СУ СК РФ по Орловской области. Судя по фото со следственного эксперимента, убийство произошло прямо под ковром в виде иконы Богородицы с младенцем.

Женщину задержали и допросили. Она признала вину. В данный момент орловчанка помещена под стражу до суда. В рамках дела продолжаются необходимые мероприятия.

Ранее стало известно, что двое орловских полицейских подозреваются в превышении полномочий.

ИА «Орелград»