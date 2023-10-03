Под Орлом оштрафован подрядчик, сорвавший ремонт

Главу компании наказали на 170 тысяч рублей.

Причиной стало нарушение установленных сроков исполнения муниципального контракта. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в 2022-м году ООО Специальное научно-реставрационное предприятие «Реставрация» взялось выполнять капитальный ремонт здания Краснооктябрьской основной общеобразовательной школы. Учреждение находится во Мценском районе в деревне Волково.

Однако к оговорённому сроку подрядчик не выполнил и не сдал полный объём работ. В связи с этим в ситуацию вмешалась Мценская межрайонная прокуратура. В отношении директора ООО возбудили административное дело.

В итоге суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере более 170 тысяч рублей. Кроме того, благодаря участию органа надзора ремонт завершили до начала нового учебного года.

ООО СНРП «Реставрация» зарегистрировано в Орле в 2002-м году. С 2016-го года компания стоит на учёте как микропредприятие. В ООО работают менее десяти человек. Основным видом его деятельности являются «работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки».

Отметим, что здание школы является бывшей усадьбой дворян Шеншиных. Изначально ремонт должен был обойтись в 11,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»